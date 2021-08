Stand: 09.08.2021 10:15 Uhr DFB-Pokal

De HSV hett dat in de tweet Runnen bi den DFB-Pokal schafft. De Hamborgers hebbt güstern bi Eintracht Braunschweig ut de drüdd Liga mit Twee to Een wunnen. Vördem weer al St. Pauli bet to de tweet Runnen kamen. Gegen den 1. FC Magdeborg ut een Liga deeper harrn se een Dree to Twee henkregen. Intracht Nurderstedt ut de Regionalliga is dorgegen rutflagen, na Null to Veer gegen Hannover ut de Tweet Liga. / Stand: 09.08.21 Klock 09:30

