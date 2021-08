Stand: 06.08.2021 09:30 Uhr RTL köfft groten Deel vun Gruner + Jahr

Stern, Brigitte, Geo, Schöner Wohnen: Düsse Hamborger Tietschriften höört vun tokamen Johr af an to RTL to. Siet vunmorgen is dat amtlich: RTL köfft för tweehunnertdörtig Millionen Euro den gröttsten Deel vun den Gruner + Jahr-Verlag. Wat Arbeitssteden wegfallen warrt, oder nich, dat is noch nich kloor. Man Gruner + Jahr schall ok wieder sien Firmenhuus in Hamborg hebben. / Stand: 06.08.2021, Klock 9:30

