Stand: 06.08.2021 09:30 Uhr Impfnacht in Hamborg

Impfen ahn Termin bet Klock ölven an’n Avend – dat is vundaag in’t Corona-Impfzentrum in de Messhallen mööglich. Hamborg will mit de Akschoon „De lange Nacht vun’t Impfen“ mehr Fohrt in de Geschicht bringen un dat eenfach un ahn Papeerkraam. Bi uns in de Stadt hebbt blots eenunföfftig Perzent al twee Mal de Sprütt gegen Corona kregen. Vergleken mit de anner Bunnslänner liggt Hamborg dormit an drüttletzte Steed. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag meist dreedusendfiefhunnert ne’e Infekschonen in Düütschland. Dat sünd dusend mehr as vör een Week. De Inzidenz klattert vun negenteihn Komma veer op twintig Komma veer. An Corona dootbleven sünd veeruntwintig Minschen, dree dorvun in Hamborg. / Stand: 06.08.2021, Klock 9:30

