Stand: 06.08.2021 09:30 Uhr Gold bi de Olympschen Spelen

Dat gifft de eerste düütsche Medallje vun‘n Dag bi de Olympschen Spelen in Japan: Jonathan Hilbert ut Thüringen hett över föffitg Kilometer Gahn de Sülver-Medallje wunnen. Middewiel hett dat internatschonale Olympsche Komitee twee belaruss’sche Sportfunkschoonslüüd na Huus schickt. Se wullen de Leichtathletin Kristina Timanowskaja na Belarus trüchflegen, ok wenn se dor nich mit inverstahn weer. De Sportlerin hett nu en Visum in Polen kregen. / Stand: 06.08.2021, Klock 9:30

