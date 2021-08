Stand: 06.08.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt mit Sünnschien an. An’n Namiddag treckt dichte Wulken op un dat kann to’n Deel ornlich wat Natts vun baven geven – mag ween ok mit Blitz un Donnerslag. De Temperaturen klattert op tweeuntwintig bet veeruntwintig Graad. Opstünns sünd dat sössteihn Graad in Eppendörp. Morgen wesselt sik Sünn un Wulken af. Över Dag mööt wi wedder mit Schuern un Gewidder reken. Dat Ganze bi eenuntwintig bet dreeuntwintig Graad. / Stand: 06.08.2021, Klock 9:30

