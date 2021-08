Stand: 05.08.2021 09:30 Uhr Olympia-Gold för Düütschland

Bi Olympia in Tokio geev dat wedder Gold för Düütschland. Swümmer Florian Wellbrock hett in't Teihn-Kilometer-Freiwaterrennen wunnen. He is nu de eerste düütsche Swüm-Olympiawinner siet dreiundörtig Johr. Knapp an Gold vörbi is de düütsche Twee-Mann-Kajak föhrt. Max Hoff un Jacob Schopf kömen in't Finaal över dusend Meter as Twete in't Finish. För de düütschen Tischtennis-Froen un de Hockey-Mannslüüd hett dat nich för Bronz-Medalljen reckt. | Stand 5.8.2021 Kl. 9:30

