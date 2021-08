Stand: 05.08.2021 09:30 Uhr Rundfunkbidrag vör Gericht

Vundaag geiht dat bi't Bunnsverfatensgericht üm'n Rundfunkbidrag. Süssunachtig Cent per Maand schull dat för ARD, ZDF un Düütschlandradio mehr geven – dat eerste Mal siet negen Johr, dat de Bidrag na baven sett warrn schull. Vun de Bunnnslänner harr alleen Sassen-Anhalt dorgegen stimmt. De Senders seht de Rundfunkfreiheit verletzt. Dat Bunnsverfatensgericht warrt vundaag künnig maken, wat in de Saak besluten worrn is. | Stand 5.8.2021 Kl. 9:30

