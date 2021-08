Stand: 05.08.2021 09:30 Uhr Bränn an't Middelmeer

In de Hölter rings üm't Middelmeer brennt dat wieder. De Türkei un Grekenland hefft al mit veel Füer to doen un millt nu noch wedder ne'e. Op de Halvinsel Peleponnes bedroht de Flammen dat antike Dörp Olympia. Ok in Albanien, Bulgarien, Italien un in't Kosovo brennt dat in't Hult. | Stand 5.8.2021 Kl. 9:30

