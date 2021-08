Stand: 04.08.2021 09:30 Uhr Gewalt in Hamborg

In Hamborg geev dat düt Johr düütlich weniger Gewalt. Ok wenn ‘t in letzte Tiet masse Metzenstekereen geev, de Moorden un Körperverletzens sünd in ‘t eerste Halvjohr üm achtteihnanhalv Perzent torüchgahn. Dorför geev dat negen Perzent mehr Fäll vun Gewalt in ’t Huus. Dörch de Pandemie verlagert sik de Gewalt vun de Straat na de Wahnungen hen, meent de Polizei. // Stand 04.08.2021, Kl. 9:30

