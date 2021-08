Stand: 04.08.2021 09:30 Uhr De School geiht los

Morgen fangt in Hamborg dat ne’e Schooljohr an. In düt Johr drückt so veel Kinner as noch nienich tovör in uns Stadt de Schoolbank – meist tweehunnertsövenunfofftigdusend. Ok in ‘t twete Corona-Schooljohr gifft dat jümmer noch nich de teihndusend mobilen Luftfilters, de een al toseggt hett. Man bet to de Harvstferien süllt se denn dor ween, seggt Schoolsenater Ties Rabe. // Stand 04.08.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.08.2021 | 09:30 Uhr