Stand: 04.08.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Corona-Inzidenz stiggt in Düütschland wieder an. Vunmorgen liggt se bi achtteihn Komma söss. Güstern weern dat noch söventeihn Komma negen. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag meist dreedusendsösshunnert Neeinfekschonen. Dat sünd bummelig achthunnert mehr as verleden Middeweken. // Stand 04.08.2021, Kl. 9:30

