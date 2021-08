Stand: 03.08.2021 10:15 Uhr Olympsche Speelen

Bi de Olympschen Speelen is de Wietspring-Meestersch Malaika Mihambo söven Meter wiet kamen un dormit heel baven op de Trepp lanndt, hett also Guld wunnen. Över Sülver kann sik Susann Beucke ut Hamborg freihen. Mit ehr Partnersch Tina Lutz bi’t Seilen is se in den Forty-Niner op Rang Twee föhrt. In desülwige Klass hebbt de twee Hamborgers Erik Heil un Thomas Plössel bi de Keerls Bronz halt. Vördem harrn al de Kanufohrers in den Duppel-Canadier Bronz wunnen. / Stand: 03.08.21 Klock 09:30

