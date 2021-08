Stand: 03.08.2021 10:15 Uhr Kinnerimpen in Hamborg

Ok in Hamborg schall dat Impen för Kinners un jung Lüüd utboot warden. De Sundheitsministers hebbt besloten, dat bi dat Impen för Kinners vun twölf Johrn op an mehr moeglich sien schull, liekers de Impkommischoon dat so nich heel un deel vörslaan deit. Hier in Hamborg koent sik Kinners un jung Lüüd al in weck Hospitals impen laten. De Sozialbehöörd will nu tosehn, dat noch mehr Steeden dortokaamt. / Stand: 03.08.21 Klock 09:30

