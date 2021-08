Stand: 03.08.2021 10:15 Uhr Ünnergahn un havarerte Scheep

Mehr as dreedusend Schipp-Containers sünd verleden Johr op de Weltmeere över Boord gahn; dat sünd so veel, as siet söven Johrn nich mehr. De ne’e Schippfohrt-Ünnersöken vun de Allianzversekern seggt man ok, dat nich mehr so veel Scheep ünnergahn sünd. Liekers hebbt se jümmers noch negenunveerdig Scheep melldt, de kumplettemang verluren gahn sünd. För allens verantwurtlich sünd vör allen kaputt gahn Maschinen, Füer, Stormwind un Wedder un dat wat verkehrt fastmaakt worden is. / Stand: 03.08.21 Klock 09:30

