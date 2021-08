Stand: 03.08.2021 10:15 Uhr Moord-Perzeß fangt an

In’n Februarmaand schall he in Bramfeld toeerst sien Fründin un denn sien Moder to Dode bröcht hebben. Dorüm steiht en negenuntwintig Johr ole Kerl nu för’t Brett an’t Hamborger Landgericht. Em warrt achtertücksche Moord vörsmeten. De Staatsafkatschopp geiht man dorvun ut, dat de Keerl an Kopp un Seel dull malaad is un woll in en Nervenklinik ünnerbröcht warden mutt. / Stand: 03.08.21 Klock 09:30

