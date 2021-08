Stand: 03.08.2021 10:15 Uhr Füer in Süüdeuropa

De Temperatur mehr as veerdig Graad un Stormwind dorto: Wo in de Türkei de Wohld brennt, is dat allens ok wiederhen nich ünner Kuntrull, un dat fangt jümmer wedder nee to brennen an. Ok in Grekenland is de Füerwehr dorbi, grode Waldfüer to löschen. Wiel dat so hitt is, blieft ok urole Steden as de wiethen bekannte Akropolis in Athen opstunns to. / Stand: 03.08.21 Klock 09:30

