Stand: 02.08.2021 09:30 Uhr Mehr Corona-Sprütten för junge Lüüd

Dat Impfen gegen Corona schall mehr junge Lüüd anbaden warrn. Woans dat funkschoneern schall, dor wüllt vundaag de Gesundheitsministerschen un -ministers vun'n Bund un de Länner över Raat slaan. De Idee is, dat in Tokunft all Bunnslänner dat Impfen för de Twölf- bet Söventeihnjohrigen anbeden doot - liekers dat de Ständige Impfkommission seggt hett, heel un deel dorachter stahn deen se blots bi dejenigen Kinner, de al an en annere Krankheit lieden doot. // Stand: 02.08., Klock 09:30

