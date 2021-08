Stand: 02.08.2021 09:30 Uhr Autobahnen kriegt twee Bo-Stellen mehr

Op de Autobahnen in Hamborg geev dat de letzte Tiet vele Staus dör Bo-Stellen, un de warrt vundaag noch twee mehr. De A fiefuntwintig twüschen Neeallermöh-West un Geesthacht, de kriggt ne'en Asphalt. Dorüm gifft dat dor bet Oktober blots een Fohrspoor na Hamborg rin un een rut. Neet maken wüllt se ok de A söven twüschen Heimfeld un de Grenz to Neddersassen. Dag för Dag fehlt dor nu na Hannover to twüschen morgens Klock söss un namiddaags Klock dree een Fohrstriepen, un dat acht Weken lang. // Stand: 02.08., Klock 09:30

