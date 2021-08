Stand: 02.08.2021 09:30 Uhr Start in't Beroopsleven

För vele junge Lüüd in Hamborg geiht dat hüüt los mit jem ehr Lehrtiet. Vergleken mit tweedusendnegenteihn, also dat Johr vör Corona, dor gifft dat nu in uns Stadt twintig Perzent weniger Utbildungsplätz. An fre'e Lehrstellen gifft dat aver noch sowat bi dreedusendsösshunnert, seggt de Arbeitsagentur, un besünners vele sünd dat noch för tokamen Kooplüüd un in'n Eenzelhannel. Deerns un Jungs, de noch nix hebbt, köönt sik also noch fix bewarven. // Stand: 02.08., Klock 09:30

