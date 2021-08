Stand: 02.08.2021 09:30 Uhr Tweemal een Punkt för Hamborger Clubs

In de Twete Football-Bunnsliga, dor hebbt de Hamborger Proficlubs beid liekop speelt. De HSV kreeg to Huus gegen Dresden blots 'n een to een tostannen, un de FC Sankt Pauli hett ut Aue en null to null mitbröcht. // Stand: 02.08., Klock 09:30

