To veel AstraZeneca

En ganze Tiet lang is dor to wenig vun dorween, nu gifft dat bi uns mit mal to veel dorvun: AstraZeneca. Bi uns in Hamborg steiht dat Middel deels man blots noch so rüm. Dorüm will de Stadt nu sösstigdusend Imppartien trüch na de Bunnsregeren henschicken. Dat is NDR 90,3 wies worrn. Dat Middel schall denn an annere Länner spennt warrn. Wokeen dat sünd, dat steiht noch nich fast.

30.07.2021