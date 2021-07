Stand: 30.07.2021 09:30 Uhr Testplicht för Urlaubers

All Lüüd, de ut’n Sommerurlaub trüchkamen doot, de mööt sik testen: Dat hollt Vizekanzler Olaf Scholz vun’e SPD för richtig. Mit dat Testen kann een sekerstellen, annere nich antosteken. Dat see Scholz in’e ARD-Tagesthemen. Af Sünndag mööt all Lüüd af twölf Johr, de na Düütschland hen trüchkaamen doot, nawiesen, dat se negativ test sünd oder wedder op’n Damm oder dat se vullstännig impt sünd. Dorbi is dat egal, woher se kaamt un op wavon Weg se trüchkamen doot.

// Stand: 30.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.07.2021 | 09:30 Uhr