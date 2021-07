Stand: 30.07.2021 09:30 Uhr Betahlen för Corona-Snelltests

Dat Testen op Corona in’t Utland, dat mutt jeder för sik sülvst betahlen. Un dat warrt woll bald ok hier bi uns in Düütschland so ween. In’e Tagesthemen hett Olaf Scholz nämlich bavento noch künnig maakt hatt, dat de Corona-Snelltests bald nich mehr för ümsünst to kriegen sünd: In en poor Weken. Un dat för all, de sik impen laten künnt.

