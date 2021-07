Stand: 30.07.2021 09:30 Uhr Sommerdom geiht los

Veermal is he al afseggt worrn, vundaag nu aver schall he wedder losgahn: De Hamborger Sommerdom op dat Hilligengeistfeld. Wegen Corona dröövt anfangs man blots sövendusend Besökers an’n Dag dor hen, later denn negendusendfiefhunnert. Man dat man nich mal eben so: Jeder mutt sik vörher online, ahn dat een dor wat för betahlen mutt, en Tietfenster utsöken un kloormaken. Un bavento mutt een denn vullstännig impt, wedder op’n Damm oder test ween. Un: Bavento gellt denn ok noch op dat Domflach, dat een sik wat för Mund un Nees binnen mutt.

// Stand: 30.07.2021, Kl. 9:30

