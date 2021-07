Stand: 30.07.2021 09:30 Uhr Olympia

Dor harrn sik de Ruderers vun den Düütschland-Achter mehr vun verspraken: Statts de Guld-Medaille is dor nu an’n Enn de Sülver-Medaille vun worrn. Liekers is de Hamborger Torben Johannesen vun den Ruder-Cub Favorite Hammonia tofreed dormit. Un nu in düsse Minuten drüppt de Hamborger Tennis-Profi Alexander Zverev op Novak Djokovic. Un dor geiht dat bi üm, wokeen vun jüm beiden dat bi Olympia na dat Endspeel hen schaffen deit.

// Stand: 30.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.07.2021 | 09:30 Uhr