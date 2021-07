Stand: 29.07.2021 09:30 Uhr Tjarks: Weniger Staus in Hamborg

De Staus in Hamborg warrt woll torüch gahn. So sä dat Hamborgs Verkehrssenater Anjes Tjarks bi NDR 90,3. De Grund is, dat de eersten Rampen na de A 255 bi de Elvbrüchen nu fardig sünd. Tjarks sä ok noch mal, dat de veelen Bosteden in de Stadt nich slecht opeenanner afstimmt weren. | Stand 29.7.2021 Kl. 9:30

