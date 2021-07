Stand: 29.07.2021 09:30 Uhr Fegebank: Mehr Freiheit na Impen

Wokeen gegen Corona impt is, de warrt woll in Tokunft mehr Freiheiten hebben. So süht dat Hamborgs Twete Börgermestersche Katharina Fegebank vun de Grönen. In't Sommer-Interview vun NDR 90,3 un Hamborg Journal sä se, dat geev keene goden Grünnen dorvör, bi welk de impt sünd, de Grundrechten in Schranken to setten. Fegebank föddert ok, dat in Inköpsladens or Bahnhööv mehr impt warrn schall. | Stand 29.7.2021 Kl. 9:30

