Stand: 29.07.2021 09:30 Uhr Oordeel in'n Cum-Ex-Perzess

Dat weer en "düchtige Backs för de Bank" un "en goden Dag för de Stüer-Betahlers": So hefft de Grönen un de SPD in Hamborgs Utschuss för't Ünnersöken vun de Cum-Ex-Affär bi de Warburg-Bank op dat Oordeel in'n Cum-Ex-Perzess reagiert. De Bunnsgerichtshoff oordeel güstern, dat Cum-Ex-Aktien-Deals as se dat bi de Bank geev, ünner Straaf staht. Dormit süht dat Bunnsgericht dat ok so as dat Landgericht Bonn, dat al fröher in'n Fall oordelt harr – gegen twee Aktien-Hannelslüüd ut Grootbritannien un de Hamborger Warburg-Bank. | Stand 29.7.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.07.2021 | 09:30 Uhr