Stand: 28.07.2021 09:30 Uhr Corona-Inzidenz stegen

De Corona-Inzidenzweert is in Hamborg wieder na baven gahn. Vundaag süht dat nu so ut, as wenn de Weert över de Mark vun fiefundörtig anstiegen warrt. In düssen Fall wüür de Bund egens wedder scharpere Corona-Regeln vörsehn. De Hamborger Senat süht dat man anners: Dor hoolt se de Oplagen för stark nog. Man wull nich op de Inzidenz alleen kieken. | Stand 28.7.2021 Kl. 9:30

