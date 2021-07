Stand: 28.07.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

Düütschlandwiet is de Inzidenz nich so hooch as in Hamborg. Dor liggt se graad bi föffteihn. Man ok de Weert för Düütschland stiggt wedder na baven. Dat Robert Koch-Institut tellt bummelig tweedusendachthunnert ne'e Infektschonen. Dat sünd fiefhunnertsüsstig mehr as noch för en Week. | Stand 28.7.2021 Kl. 9:30

