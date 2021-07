Stand: 28.07.2021 09:30 Uhr Ferienfazit vun'n Flooghaven

De Schoolferien sünd in Hamborg in en Week vörbi; dor bekickt sik de Flooghaven al mal de Tahlen ut de Ferientiet. Op de en Siet sünd in düsse Saison nich so veel Minschen flogen as fröher. Ok an de besten Daag sünd blots bet to dörtigdusend Lüüd in Fuhlsbüttel ünnerwegens ween: Dat sünd per Dag halv so veel as vör de Corona-Tiet. Op de anner Siet is de Flooghaven man tofreed, dat sik de Flooggäst tomehrst an de Pandemie-Oplagen hoolt. | Stand 28.7.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.07.2021 | 09:30 Uhr