Stand: 28.07.2021 09:30 Uhr Leverkusen: Söken na Vermisste

Dat Söken in Leverkusen geiht wieder: Na de Explosion in'n Chemie-Park warrt jümmer noch fief Lüüd vermisst. De Füerwehr is in'n Groot-insatz un will se noch finnen. Wat al kloor is: Twee Minschen sünd bi de Explosion ümkamen un mehr as dörtig sünd verletzt. De Knall güstern Morgen weer so dull, dat man dat noch veertig Kilometers wiet weg markt hett. | Stand 28.7.2021 Kl. 9:30

