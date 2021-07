Stand: 27.07.2021 09:30 Uhr Linke will extra Impf-Anbott för arme Stadtdele

Mobile Corona-Impfteams, de in de armeren Stadtdele ünnerwegens sünd - dorför sett sik nu in Hamborg de Linke in. In't Sommer-Interview vun NDR 90,3 un Hamburg Journal hett de Frakschoons-Vörsittersch Cansu Özdemir seggt, dor, wo de Minschen leven doot, dor müss man jem dat Impfen anbeden. Man dat müss denn freewillig blieven, un vun en Plicht to'n Impfen hullt de Hamborger Linken-Politikersch nix. // Stand: 27.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.07.2021 | 09:30 Uhr