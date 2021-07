Stand: 27.07.2021 09:30 Uhr Maleschen dör Unwedder

In Kiel hett an'n laten Avend Starkregen vele Ecken ünner Water sett. De Füerwehr müss in de ganze Stadt Kellers utpumpen, de vulllopen weern. Vörher harr dat al Lübeck-Travemünn drapen - na en Gewidder weern en Reech vun Stratens afsapen. Un ok in'n Süden vun Bayern hett dat wedder Starkregen geven. En ICE vun de Bahn müss längere Tiet stahnblieven, wegen Bööm, de dor op de Schienen ropfullen weern. // Stand: 27.07., Klock 09:30

