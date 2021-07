Stand: 27.07.2021 09:30 Uhr Wat maakt de düütschen Olympia-Sportlers?

Erfolg för den Hamborger Swoorgewichts-Boxer Amaar Abdul-Jabbar: He is bi de Olympischen Spele in Tokio sien eersten Gegner över ween un hett dat in't Viertelfinaal rin schafft. De düütschen Hockey-Herren, wo ok dree Hamborgers mit bi sünd, de freut sik över dat klore fief to een gegen Grootbritannien. Hüüt Middag hebbt denn de Hamborger Beach-Volleyballers Julius Thole un Clemens Wickler dat twete Speel in jem ehr Grupp. // Stand: 27.07., Klock 09:30

