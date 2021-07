Stand: 26.07.2021 09:30 Uhr Hamborg: Impen ahn Termin

Hamborg will dat Impen noch flinker vöran bringen. Dorüm gifft dat in de Messehallen de Corona-Eerst-Impen för all vunaf sössteihn Johr nu ok ahn Termin. In Hamborg hebbt meist tweeunsösstig Perzent vun de Minschen al de eerste Sprütt kregen. Bet to achtig Perzent sünd mööglich. Kinner dröövt nich impt warrn. // Stand 26.07.2021, Kl. 9:30

