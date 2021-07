Stand: 26.07.2021 09:30 Uhr Mehr Freeheiten vör Lüüd mit Impen?

Mag ween un en Snelltest för en Besöök in't Restaurant langt bald nich mehr ut. Dormit reekt tominnst Kanzleramtsminister Helge Braun. He meent: „Lüüd, de impt sünd warrt mehr Freeheiten hebben as welk, de keen Sprütt kregen hebbt“. CDU Kanzlerkandidat Armin Laschet is dor jüst so as FDP Top-Kandidat Christian Lindner anner Menen. CSU-Binnenminister Horst Seehofer un Robert Habeck vun de Grönen finnt den Vörslag gor nich so slecht. // Stand 26.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2021 | 09:30 Uhr