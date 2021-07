Stand: 23.07.2021 09:30 Uhr ARD Spennendag

Na dat Motto „Wi hoolt tohoop! De ARD Spennendag in’n Noorden“ röppt de NDR vundaag in all Programmen op, de Lüüd, de vun dat Hoochwater bedrapen sünd, Stütt to geven. Mit dat Geld vun de Spennen schüllt blangen anner Saken de Hüüs vun jüm wedder opboot warrn. Un vunavend Viertel na acht gifft dat denn in dat Eerste Fernsehprogramm en grote Live-Sennen mit bekannte Lüüd so as Herbert Grönemeyer, Peter Maffay un Sarah Connor. De Sennen is denn ok in dat NDR Fernsehen to sehen.

