Stand: 23.07.2021 09:30 Uhr Impen in Hamborg

Siet bummelig annerthalf Maand sünd bi dat Impen gegen Corona ok de Dokters in’e Bedrieven mit bi. In düsse Tiet hebbt to’n Bispeel bi Beiersdörp in Hamborg över’n Dumen dreedusendachthunnert Mitarbeiders en Sprütt kregen, bi Otto sünd dat rund dreedusend ween. Un in de Hamborger Hannelskamer sünd üm un bi dusend Lüüd, de bi lütte un middelstännische Ünnernehmen arbeiden doot, na dat Impzentrum dor henkamen. In’e Twüschentiet lett dor bi de Hannelskamer aver man jüst so dat Interesse an de Sprütt gegen Corona na so as bi anner Ünnernehmen in Hamborg

