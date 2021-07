Stand: 23.07.2021 09:30 Uhr Mehr Infekschonen

In Düütschland geiht de Tahl an ne’e Corona-Fäll wieder na baven. Dat Robert-Koch-Institut hett siet güstern üm un bi tweedusendeenhunnert ne’e Infekschonen tellt - dat sünd över’n Dumen sösshunnertdörtig mehr as noch verleden Week Freedag. De Söven-Daag-Inzidenz geiht ropp op dörteihn Komma twee.

// Stand: 23.07.2021, Kl. 9:30

