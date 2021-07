Stand: 23.07.2021 09:30 Uhr Korten för’n Dom

In een Week geiht dat wedder mit den Hamborger Dom los, mit den se nu al üm un bi annerthalf Johr Paus maken müssen. Un al hüüt Middag kann een sik de Korten dorför ümsünst online trüchleggen laten. Nich mehr as negendusendfiefhunnert Minschen dröövt dor denn to glieken Tiet op dat Hilligengeistfeld rop mit Imp-Utwies, en negativen Test oder wenn een wedder op’n Damm is un Corona al hatt hett. Op‘n Dom sülvst gifft dat denn en Eenbahnstraten-System un op dat Flach mutt een denn en Mask dregen.

