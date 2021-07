Stand: 23.07.2021 09:30 Uhr Füer in Altna

De Hamborger Füerwehr is bet to’n fröhen Morgen hen in en Restaurang an’n Bahnhoff Altna to Gangen ween. Dor hebbt de Grill un de Schosteen brennt hatt. Bavento müssen dor ok för korte Tiet de Lüüd ut mehre Wahnungen in dat Huus rut. Bi to Schaden kamen is nüms.

