NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag geiht smuddelig grau los bi opstunns foffteihn Graad op Finkwarder. De velen Wulken blievt den Dag över. Meisttiets blifft dat dröög, to’n Avend hen kummt denn noch’n beten de Sünn rut bi bet to tweeuntwintig Graad. Dat Wekenenn föhlt sik denn ganz wat anners an, so’n beten schwülwarm bi bet to sövenuntwintig Graad. Morgen schient de Sünn un Sünndag gifft dat denn Regen un Gewidder.

Stand: 23.07.2021, Kl. 9:30

