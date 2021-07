Stand: 22.07.2021 09:30 Uhr Quaratään för Lüüd, de impt sünd

För de Lüüd, de al gegen Corona impt sünd, för de gellt ganz ünnerschedliche Regeln, wenn dat üm Quaratään geiht. Dat is bi en Ümfraag vun NDR 90,3 rutsuert. In Hamborg un Neddersassen, mag dat ween, dat se in Quaratään mööt, wenn se Kontakt harrn to en Minschen, de mit Corona infizeert is. In Sleswig-Holsteen un Mekelnborg-Vörpommern is dat nich so. Ok dat Robert-Koch-Institut seggt, dat Lüüd, de dörchimpt sünd egens nich in Quaratään mööt, denn se steckt sik blots ganz selten mit Corona an. //Stand 22.07.2021 Kl. 9:30

