Stand: 22.07.2021 09:30 Uhr Luftreinigers

Ok de Hamborger Ünnernehmen stellt sik dorop in, dat nu vele vun de mobilen Luftreinigers köfft warrt. De Schoolbehöörd, de will teihndusend Stück dorvun för de Klassenrüüm köpen. Se sünd op eenuntwintig Ünnernehmen togahn, en Anbot to maken. Aktuell gifft dat woll noch noog Luftreinigers, man al in Harvst kunn dat knapp warrn. Denn de Bund, de hett all Länners Geld dorför praat stellt. // Stand 22.07.2021 Kl. 9:30

