Stand: 21.07.2021 09:30 Uhr Corona un de Gastronomie

In Hamborg sorgt twee Massen-Quarantänen för Diskussionen. In‘n Middelpunkt steiht dorbi de Fraag, wo veel de Hygiene-Konzepten vun Weertslüüd un Konzertveranstalters dögen doot. Utlösers sünd Corona-Fäll in Bars in Sankt Georg un den Club Molotow op Sankt Pauli. De Bedrievers dor hebbt beid to NDR 90,3 seggt, se harrn de Regeln inhollen, de nu gellen doot. // Stand: 21.07., Klock 09:30

