Stand: 21.07.2021 09:30 Uhr Hoochwaterregionen schüllt fix Geld kriegen

För de Minschen, de in Rheinland-Pfalz so dull ünner de Folgen vun't Hoochwater lieden mööt, dor hett dit Bunnsland nu de eerste gaue Hölp op den Weg bröcht. Pro Huusholt wüllt se bet to dreedusendfiefhunnert Euro utbetahlen. Hüüt Vörmiddag will ok de Bunnsregeern gaue Hölp freegeven. Allens tosamentellt sünd veerhunnert Millionen Euro inplaant. Een Hälft dorvun betahlt de Bund un een Hälft de Länner. // Stand: 21.07., Klock 09:30

