Stand: 21.07.2021 09:30 Uhr Ideen för beter Wohrschauen

Na de Flootkatastroof, dor fraagt sik vele: Woans köönt wi uns in Tokunft beter vör sowat wohren? En Vörslag is, man kunn de Lüüd wohrschauen per SMS. En poor Länner maakt dat mit dat so nöömte "Cell-Broadcast"-System. Dorbi gaht Narichten rut an all Handys in een Funkzell. De Bunnsbeopdraagte för Datenschutz Ulrich Kelber, de süht keen Problem, sowat ok in Düütschland intoföhren. // Stand: 21.07., Klock 09:30

