Luftfilters för Hamborger Scholen

Noch twee Weken, denn fangt in Hamborg de School wedder an. Na lang Överleggen will de Schoolbehöörd nu doch teihndusend mobile Luftfilters för de Klassen köpen, un dat is jüst utschreven worrn. De Behöörd rekent dormit, dat se tominnst fiefuntwintig Millionen Euro utgeven mutt. Man de Filters, de kunnen nich dat Dörlüften vun de Klassenrüüm ersetten, seggt Schoolsenater Ties Rabe. // Stand: 21.07., Klock 09:30

