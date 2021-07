Stand: 20.07.2021 09:30 Uhr Na dat Hoochwater in Düütschland

Na de grote Floot in ’n Westen un Süüd-Westen vun Düütschland sünd se wieder an ‘t Oprümen. Alleen an de Straten un bi de Bahn hebbt se woll en Schaden vun minnst twee Milliarden Euro. Dat Bunnsamt för Bevölkerungsschutz un Katastrophenhölp will de Struktur för’t Wohrschauen noch wieder utboen. Blangen de Warnapps sall nu wedder op Sirenen sett warrn. Betto sünd bi de Katastrooph minnst hunnertveerunsösstig Minschen bi dootbleven. // Stand 20.07.2021, Kl. 9:30

